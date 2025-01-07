Макрон объяснил, почему армия Франции покидает африканские страны

Французская армия покидает африканские государства. Это связано с тем, что страна не хочет помогать хунтам, которые пришли к власти при поддержке Российской Федерации.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрінформ ".

Он подчеркнул, что что французское государство помогало суверенным африканским странам, проводя антитеррористические операции против джихадистов.

"Мы ушли, потому что там были перевороты и потому что мы были там по просьбе суверенных государств, которые попросили Францию прийти. Однако Франции больше не было места там, поскольку мы не являемся помощниками путчистов", - заявил Макрон.

Он добавил, что считает, что Франция не отступает в Африке, а "прозревает и реорганизуется".

Отметим, что французское государство на протяжении десяти лет активно участвовало в военных операциях в регионе Сахеля, стремясь противостоять джихадистским группировкам, связанным с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". За этот период в зоне конфликта погибли 58 французских военнослужащих.

Тем не менее, в 2022–2023 годах Франция была вынуждена завершить свое военное присутствие в таких странах, как Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Это произошло после того, как в данных государствах власть перешла к военным хунтам, которые сблизились с Россией.

В конце декабря французские войска начали покидать и Чад, а в ближайшее время планируется вывод контингента из Сенегала. Ранее президент Сенегала заявил, что размещение иностранных вооруженных сил несовместимо с суверенитетом страны.

"Мы предложили главам африканских государств реорганизовать наше присутствие. И это хорошо, потому что мир меняется, и мы должны принять это новое партнерство с континентом", - заявил французский президент.

В то же время Макрон отметил, что африканские лидеры "забыли поблагодарить" Францию за все, что для них сделала страна начиная с 2013 года.

"Ни один из них не смог бы управлять суверенной страной без этого вмешательства. Так что это несерьезно, это придет со временем", - резюмировал он.