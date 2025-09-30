ua en ru
США пытаются вытеснить Россию из Африки после провала "Вагнера"

Африка, Вторник 30 сентября 2025 08:16
США пытаются вытеснить Россию из Африки после провала "Вагнера" Иллюстративное фото: военные в Африке (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

После распада частной военной компании "Вагнер" Россия значительно потеряла свое влияние на африканском континенте, поэтому Вашингтон рассматривает возможности усилить свое влияние в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкойна The Wall Street Journal.

Американская разведка фиксирует, что российские амбициозные планы в Африке терпят крах через два года после смерти руководителя группы наемников ЧВК "Вагнер".

Так, после гибели Евгения Пригожина, лидера "Группы Вагнера", Кремль создал новую военную единицу - Африканский корпус. Однако, в отличие от предшественников, эта структура не смогла обеспечить стабильность в странах, где ранее действовали наемники, таких как Мали, Нигер и Буркина-Фасо.

Однако, как отмечают журналисты WSJ, вместо ожидаемого укрепления безопасности эта структура не смогла повторить финансового и политического успеха предшественников. Военные хунты в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, которые ранее получали помощь от Москвы в борьбе с повстанцами "Аль-Каиды" и "Исламского государства", сейчас испытывают разочарование.

Более того, по словам источника в Пентагоне, некоторые страны, в частности Мали, уже начали обращаться за помощью к США.

Эта помощь, вероятно, будет ограничена обучением местных армий, ведь американское законодательство и политика накладывают ограничения на прямое военное вмешательство. Одним из планов рассматривают привлечение третьих стран, таких как Марокко, для обучения африканских военных борьбе с экстремистами.

В то же время американский оборонный подрядчик Эрик Принс ведет переговоры о предоставлении охранных услуг правительствам африканских стран, что может усилить присутствие США на континенте.

Эксперты подчеркивают, что Россия все еще присутствует в регионе, в частности в Сахеле - полупустынной полосе, проходящей через Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Однако участие РФ не принесло стабильности: за последний год из-за исламистских восстаний в Сахеле погибло почти 11 тысяч человек, половина - в прямом столкновении с боевиками. Наибольшая активность боевиков сейчас наблюдается в Буркина-Фасо.

В начале 2021 года правительство Мали выплачивало "Вагнеру" 10 миллионов долларов в месяц за помощь в борьбе с повстанцами. Однако сейчас, по данным организации Sentry, деятельность "Вагнера" превратилась в фиаско еще до появления "Африканского корпуса".

По оценкам аналитиков, Россия держит около 5 тысяч военных в Африке, больше всего - в Ливии и Мали, а также в Того, Буркина-Фасо, Нигере, Нигерии, Сенегале и Бенине. В Центральноафриканской республике остаются примерно 1,5 тысячи наемников "Вагнера". Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объясняет их присутствие необходимостью обеспечения безопасности.

Таким образом, нынешняя ситуация открывает США возможность восстановить присутствие в Западной Африке и постепенно вытеснить Россию с ключевых позиций континента, особенно в сфере безопасности и борьбы с экстремистскими группировками.

Напомним, три африканские страны, которыми руководят военные, сделали совместное заявление о том, что они перестают признавать полномочия МУС.

Стоит заметить, что Буркина-Фасо, Мали и Нигер контролируют военные хунты после госпереворотов с 2020 по 2023 год. Их армии обвиняются в преступлениях против мирных жителей.

