У Нігері заявили, що північ Беніну окупувала Україна: у МЗС відреагували

Лідер військової хунти Нігеру стверджує, що "українські найманці" нібито окупували частину африканської держави Бенін.

Варто зазначити, що Нігер зараз має напружені відносини з Беніном.

Чіані прийшов до влади в 2023 році та спирається на російські державно-приватні військові компанії.

Що кажуть в МЗС України

Тихий зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.

"Більше того, вона має ознаки дезінформації, яка спрямована на дискредитацію України, створення якогось фейкового образу зовнішньої загрози. В принципі, ну, цим товаришам в Республіці Нігер не звикати таким займатися, такими провокаціями", - зазначив він.

Водночас речник підкреслив, що ці звинувачення свідчать також і про роль Росії та її активізацію.

"Тому що ми знаємо, що ця хунта залежить абсолютно на 100 відсотків від Росії, і вірогідно ці заяви робляться не з їхньої власної взагалі, в принципі, ініціативи, а з ініціативи Російської Федерації", - пояснив Тихий.

МЗС України закликаєх всіх колег, партнерів, друзів в Африці та африканські ЗМІ ставитися критично до неперевіреної інформації. Особливо, коли це стосується безпеки міжнародних відносин.

"Закликаємо спиратися на перевіреніджерела і почути, і побачити це офіційне спростування цієї... цих заяв", - додав речник.