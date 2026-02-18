У Нігері заявили, що північ Беніну окупувала Україна: у МЗС відреагували

Лідер військової хунти Нігеру Абдурахман Чіані заявив, що північ Беніна нібито перебуває під контролем українських та французьких військових. Однак це дезінформація, яка спрямована на дискредитацію України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.
Лідер військової хунти Нігеру стверджує, що "українські найманці" нібито окупували частину африканської держави Бенін.
Варто зазначити, що Нігер зараз має напружені відносини з Беніном.
Чіані прийшов до влади в 2023 році та спирається на російські державно-приватні військові компанії.
Тихий зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності.
"Більше того, вона має ознаки дезінформації, яка спрямована на дискредитацію України, створення якогось фейкового образу зовнішньої загрози. В принципі, ну, цим товаришам в Республіці Нігер не звикати таким займатися, такими провокаціями", - зазначив він.
Водночас речник підкреслив, що ці звинувачення свідчать також і про роль Росії та її активізацію.
"Тому що ми знаємо, що ця хунта залежить абсолютно на 100 відсотків від Росії, і вірогідно ці заяви робляться не з їхньої власної взагалі, в принципі, ініціативи, а з ініціативи Російської Федерації", - пояснив Тихий.
МЗС України закликаєх всіх колег, партнерів, друзів в Африці та африканські ЗМІ ставитися критично до неперевіреної інформації. Особливо, коли це стосується безпеки міжнародних відносин.
"Закликаємо спиратися на перевіреніджерела і почути, і побачити це офіційне спростування цієї... цих заяв", - додав речник.
Нагадаємо, ще у січні минулого року президент Франції Еммагуель Макрон повідомив, що французька армія залишає африканські держави. Це пов'язано з тим, що країна не хоче допомагати хунтам, які прийшли до влади за підтримки Росії.