В Нигере заявили, что север Бенина оккупировала Украина: в МИД отреагировали

Лидер военной хунты Нигера Абдурахман Чиани заявил, что север Бенина якобы находится под контролем украинских и французских военных. Однако это дезинформация, которая направлена на дискредитацию Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.

Лидер военной хунты Нигера утверждает, что "украинские наемники" якобы оккупировали часть африканского государства Бенин.

Стоит отметить, что Нигер сейчас имеет напряженные отношения с Бенином.

Чиани пришел к власти в 2023 году и опирается на российские государственно-частные военные компании.

Что говорят в МИД Украины

Тихий отметил, что эта информация не соответствует действительности.

"Более того, она имеет признаки дезинформации, которая направлена на дискредитацию Украины, создание какого-то фейкового образа внешней угрозы. В принципе, ну, этим товарищам в Республике Нигер не привыкать таким заниматься, такими провокациями", - отметил он.

В то же время спикер подчеркнул, что эти обвинения свидетельствуют также и о роли России и ее активизации.

"Потому что мы знаем, что эта хунта зависит абсолютно на 100 процентов от России, и вероятно эти заявления делаются не по их собственной вообще, в принципе, инициативе, а по инициативе Российской Федерации", - пояснил Тихий.

МИД Украины призывает всех коллег, партнеров, друзей в Африке и африканские СМИ относиться критически к непроверенной информации. Особенно, когда это касается безопасности международных отношений.

"Призываем опираться на проверенные источники и услышать, и увидеть это официальное опровержение этой... этих заявлений", - добавил спикер.