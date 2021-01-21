Нідерланди вводять комендантську годину через COVID. Порушників чекає штраф

Фото: поліція Нідерландів (Getty Images)

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести комендантську годину на території країни. Обмеження почне діяти з суботи, 23 січня.

Про це повідомляє Reuters.

Комендантська година діятиме з 21:00 до 4:30.

Винятки передбачені лише для особливих потреб і ситуацій, зокрема для працівників, які повинні працювати в нічний або вечірній час, для випадків надання медичної допомоги та вигулу тварин.

Також уряд передбачив штрафи для порушників комендантської години. За порушення очікується штраф до 95 євро.

Комендантську годину триватиме щонайменше до 9 лютого.

Нагадаємо, раніше уряд Нідерландів вирішив продовжити діючий в країні жорсткий карантин на три тижні. Він буде діяти як мінімум до 9 лютого.

Крім того, в Нідерландах власники ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів.

Додамо, що з 15 грудня в Нідерландах діє локдаун. Всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, закриті.