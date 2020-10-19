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У Нідерландах власники ресторанів і кафе подали в суд через карантинних заходів

Амстердам, Понеділок 19 жовтня 2020 18:55
У Нідерландах власники ресторанів і кафе подали в суд через карантинних заходів
Фото: Амстердам (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Нідерландах близько 30 власників ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів. Раніше влада ввела такий заборона на місяць.

Про це повідомляє портал Dutch news.

Згідно з обмежувальним заходам, прийнятим владою, всі бари, кафе та ресторани будуть закриті для відвідувачів протягом чотирьох тижнів. При цьому дозволяється робота на винос.

Засідання окружного суду Гааги, де буде розглядатися позов рестораторів, відбудеться 20 жовтня.

Глава Королівської асоціації готельно-ресторанного бізнесу Робер Виллемсен заявив, що в галузі широко поширена недовіра, розчарування і жаль у зв'язку з заходами уряду.

"Галузь громадського харчування сильно постраждала, і я дуже стурбований майбутнім нашого сектору. Ця зупинка стане останнім ударом для багатьох власників бізнесу", - сказав Виллемсен.

Нагадаємо, раніше міська влада Берліна прийняли рішення посилити деякі карантинні обмеження в місті, а саме обмежити час роботи клубів і барів.

Після чого кілька берлінських рестораторів подали до суду, після чого була скасована нічна комендантська година для барів і ресторанів в німецькій столиці.

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