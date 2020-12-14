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У Нідерландах вводять п'ятитижневий локдаун з-за COVID-19

Амстердам, Понеділок 14 грудня 2020 21:34
У Нідерландах вводять п'ятитижневий локдаун з-за COVID-19
Фото: Марк Рютте (flickr.com/roel1943)
Автор: РБК-Україна

Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести локдаун по всій території країни. Він діятиме з 15 грудня до 19 січня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

"Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень прямо перед Різдвом", - заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

За його словами, з вівторка всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть закриті до 19 січня. Супермаркети, банки та аптеки залишаться відкритими.

Крім цього, жителям країни рекомендують залишатися вдома, не їздити на роботу і по можливості уникати контактів з іншими людьми.

Рютте також додав, що заборонено збиратися в групи більш як двоє осіб, в тому числі вдома. За його словами, виняток буде зроблено на три дні перед Різдвом, коли буде дозволено збиратися втрьох.

Зазначимо, що за минулу добу в Нідерландах підтвердили понад 8,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом. Всього в країні зареєстровано понад 600 тисяч випадків захворювання і 10 тисяч смертей з початку пандемії.

Нагадаємо, що 18 листопада в Нідерландах послабили обмежувальні заходи. Рішення було прийнято на тлі зниження темпів поширення COVID-19.

Крім того, раніше в Нідерландах власники ресторанів і кафе звернулися до суду з вимогою скасувати рішення уряду про закриття закладів.

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