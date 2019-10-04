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Уряд Нідерландів вирішив відмовитися від використання назви Голландія

Новини » Політика    04.10.2019 - 21:31
Уряд Нідерландів вирішив відмовитися від використання назви Голландія
Ілюстративне фото (pxhere.com)

Таке рішення було прийнято для оновлення глобального іміджу країни

Уряд Нідерландів ухвалив рішення припинити використання назви Голландія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомляється, замість Голландії буде використовувати тільки офіційну назву для оновлення глобального іміджу країни.

Національний ребрендинг, підписаний лідерами бізнесу, радою з туризму та центральним урядом, буде розгорнуто в кінці 2019 року.

Міністри хочуть змістити міжнародний акцент з певних аспектів національного життя, з якими ця країна зазвичай асоціюється, таких, як культура відпочинку з наркотиками і район червоних ліхтарів Амстердама.

В рамках нової стратегії Нідерланди стануть офіційним брендом на пісенному конкурсі "Євробачення", який пройде у Роттердамі у травні 2020 року, і під час Олімпійських ігор в Токіо.

Національна футбольна команда, яку часто називають за кордоном Голландією, тепер буде називатися виключно Нідерландами.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ заявила, що Нідерландам необхідний більш уніфікований і скоординований національний брендинг.

"Ми хочемо представити Нідерланди як відкриту, винахідливу і інклюзивну країну. Ми модернізували наш підхід", - сказала вона.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що депутати нижньої палати парламенту Нідерландів зажадали від уряду детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.

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