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Нідерланди готові прийняти 250 компаній з Британії після Brexit, - Times

Новини » Політика    24.01.2019 - 15:11
Нідерланди готові прийняти 250 компаній з Британії після Brexit, - Times
Ілюстративне фото (Max Pixel)

Нідерланди пропонують звільнити компанії від деяких податків

Влада Нідерландів планує запросити до себе 250 компаній, які базуються у Великобританії, після Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Times.

Повідомляється, що Інвестиційне агентство Нідерландів веде переговори з компаніями, які базуються в Британії. Передбачається, що банки при переїзді можуть позбавити від обмежень на виплату преміальних співробітникам. Крім того, пропонуються значні фінансові пільги прибулим співробітникам і робітникам. Зокрема, їх можуть звільнити від сплати податку на прибуток протягом восьми років.

Також повідомляється, що японські компанії Sony і Panasonic вже виявили бажання перевести європейську штаб-квартиру до Нідерландів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний парламентер з Brexit з боку ЄС Мішель Барньє заявив, що Британія повинна виплатити компенсацію після Brexit навіть у разі відсутності угоди.

До цього в грудні прем'єр-міністр Британії Тереза Мей пообіцяла, що Лондон не заплатить ЄС узгоджену суму при виході з Євросоюзу, якщо не вдасться домогтися торговельної угоди з Брюсселем.

 

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