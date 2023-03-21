Нидерландским чиновникам запретили использовать TikTok на рабочих телефонах

В список предварительно одобренных программ не входят чувствительные к шпионажу приложения. TikTok подпадает под эту категорию.

"В Нидерландах 140 000 чиновников и государственных служащих. Представитель МВД затруднилась сказать, сколько из них используют TikTok на государственных телефонах", - говорится в материале.

Многие западные страны обеспокоены TikTok, потому что популярное приложение для социальных сетей принадлежит китайской компании Bytedance. Они опасаются, что компания поделится данными TikTok с правительством Китая.

Разведывательная служба также недавно сообщила правительству, что программы, управляемые странами с наступательной киберпрограммой, направленной против интересов Нидерландов и имеют повышенный риск шпионажа. Ван Хаффелен заявила, что правительство планирует разрешать установку только предварительно одобренных приложений на телефоны.