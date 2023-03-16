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Безопасность на первом месте. Британским чиновникам запретили использовать TikTok

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Великобритания, Четверг 16 марта 2023 17:11
Безопасность на первом месте. Британским чиновникам запретили использовать TikTok Фото: TikTok (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Великобритании запрещает использование чиновников на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера герцогства Ланкастера Оливера Даудена.

"Мы собираемся запретить использование TikTok на правительственных устройствах. Эта мера немедленно вступит в силу", - говорится в заявлении.

Приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Он подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб.

По словам Даудена, исключения на применение TikTok чиновниками в королевстве могут быть сделаны только в тех случаях, когда это потребуется по операционным причинам, все ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке с привлечением специалистов в области безопасности.

Член британского правительства отметил, что решение о запрещении использования TikTok касается только рабочих телефонов, при этом чиновники по-прежнему могут использовать социальную сеть на личных смартфонах.

Напомним, что компания TikTok заявила, что администрация президента США Джо Байдена пригрозила ей блокировкой на территории Америки, если китайские владельцы компании не лишатся своей доли.

Руководство соцсети TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.

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