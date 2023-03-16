Безопасность на первом месте. Британским чиновникам запретили использовать TikTok

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера герцогства Ланкастера Оливера Даудена.

"Мы собираемся запретить использование TikTok на правительственных устройствах. Эта мера немедленно вступит в силу", - говорится в заявлении.

Приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Он подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб.

По словам Даудена, исключения на применение TikTok чиновниками в королевстве могут быть сделаны только в тех случаях, когда это потребуется по операционным причинам, все ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке с привлечением специалистов в области безопасности.

Член британского правительства отметил, что решение о запрещении использования TikTok касается только рабочих телефонов, при этом чиновники по-прежнему могут использовать социальную сеть на личных смартфонах.