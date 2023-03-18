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Сотрудникам госорганов и частных компаний Чехии запретили использовать TikTok

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Чехия, Суббота 18 марта 2023 06:35
Сотрудникам госорганов и частных компаний Чехии запретили использовать TikTok Фото: TikTok для работников в Чехии под запретом (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии запретило госслужащим и работникам частных компаний использовать TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Pague International.

Сотрудникам не разрешают использовать китайское приложение на рабочих компьютерах и телефонах по соображениям безопасности. Также запрет может распространяться на личные устройства, если работники используют их для работы.

Соответствующее распоряжение было выпущено канцелярией Сената Чешской Республики и министерства. Такое решение приняли полугосударственная энергетическая компания ČEZ, Академия наук ЧР, Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов, банк ČSOB и ряд других учреждений, организаций и компаний.

Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии обеспокоено потенциальной угрозой безопасности, связанной с использованием TikTok, прежде всего из-за объема данных пользователей, собираемых приложением, а также из-за способа обработки этих данных.

Ранее мы сообщали, что из соображений безопасности правительство Великобритании запрещает использование чиновников на служебных мобильных устройствах социальной сети TikTok.

Напомним, США начали расследование по шпионажу за журналистами из-за программы TikTok.

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