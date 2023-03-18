Сотрудникам госорганов и частных компаний Чехии запретили использовать TikTok

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Pague International .

Сотрудникам не разрешают использовать китайское приложение на рабочих компьютерах и телефонах по соображениям безопасности. Также запрет может распространяться на личные устройства, если работники используют их для работы.

Соответствующее распоряжение было выпущено канцелярией Сената Чешской Республики и министерства. Такое решение приняли полугосударственная энергетическая компания ČEZ, Академия наук ЧР, Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов, банк ČSOB и ряд других учреждений, организаций и компаний.

Национальное агентство кибернетической и информационной безопасности Чехии обеспокоено потенциальной угрозой безопасности, связанной с использованием TikTok, прежде всего из-за объема данных пользователей, собираемых приложением, а также из-за способа обработки этих данных.