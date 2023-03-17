США расследуют шпионаж за журналистами через TikTok

США начали расследование использования ИИ в TikTok, как метода Китая в шпионаже за журналистами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

ФБР и Министерство юстиции США расследуют события, заставившие китайскую материнскую компанию TikTok, л абораторию искусственного интеллекта ByteDance, использовать приложение для слежки за американскими журналистами.

По данным издания, уголовный отдел Министерства юстиции, отдел мошенничества, работающий вместе с офисом прокурора США для Восточного округа Виргинии, получил от ByteDance информацию о попытках его сотрудников получить доступ к информации о местонахождении американских журналистов или других личных данных пользователей с помощью программы TikTok.

По данным двух источников, ФБР проводило интервью, связанное с наблюдением. Об использовании приложения ByteDance для слежки за гражданами США Forbes впервые сообщил в октябре, а внутреннее расследование компании подтвердило в декабре.

"Мы решительно осудили действия лиц, признанных причастными, и они больше не работают в ByteDance. Наше внутреннее расследование все еще продолжается, и мы будем сотрудничать с любыми официальными расследованиями, когда они будут доведены до нас", - сказала пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Банки.

Напомним, по данным западных СМИ, руководство TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.

Тем временем вчера британским чиновникам запретили использовать TikTok.

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