США расследуют шпионаж за журналистами через TikTok
США начали расследование использования ИИ в TikTok, как метода Китая в шпионаже за журналистами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
ФБР и Министерство юстиции США расследуют события, заставившие китайскую материнскую компанию TikTok, лабораторию искусственного интеллекта ByteDance, использовать приложение для слежки за американскими журналистами.
По данным издания, уголовный отдел Министерства юстиции, отдел мошенничества, работающий вместе с офисом прокурора США для Восточного округа Виргинии, получил от ByteDance информацию о попытках его сотрудников получить доступ к информации о местонахождении американских журналистов или других личных данных пользователей с помощью программы TikTok.
По данным двух источников, ФБР проводило интервью, связанное с наблюдением. Об использовании приложения ByteDance для слежки за гражданами США Forbes впервые сообщил в октябре, а внутреннее расследование компании подтвердило в декабре.
"Мы решительно осудили действия лиц, признанных причастными, и они больше не работают в ByteDance. Наше внутреннее расследование все еще продолжается, и мы будем сотрудничать с любыми официальными расследованиями, когда они будут доведены до нас", - сказала пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Банки.
Напомним, по данным западных СМИ, руководство TikTok может отделиться от материнской компании ByteDance во избежание блокирования в США и странах Евросоюза.
Тем временем вчера британским чиновникам запретили использовать TikTok.
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