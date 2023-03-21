Нідерландським чиновникам заборонили використовувати TikTok на робочих телефонах

До списку попередньо схвалених програм не входять чутливі до шпигунства програми. Зазначається, що TikTok підпадає під цю категорію.

"У Нідерландах 140 000 чиновників та державних службовців. Представник МВС не змогла сказати, скільки з них використовують TikTok на державних телефонах", - йдеться у матеріалі.

Багато західних країн стурбовані TikTok, тому що популярний додаток для соціальних мереж належить китайській компанії Bytedance. Вони побоюються, що компанія поділиться даними TikTok з урядом Китаю.

Розвідувальна служба також нещодавно повідомила уряд, що програми, керовані країнами з наступальною кіберпрограмою, спрямованою проти інтересів Нідерландів і мають підвищений ризик шпигунства. Ван Хаффелен заявила, що уряд планує дозволяти встановлення лише попередньо схвалених додатків на телефони.