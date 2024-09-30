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В США показали видео перехвата российских военных самолетов в районе Аляски

Понедельник 30 сентября 2024 21:30
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В США показали видео перехвата российских военных самолетов в районе Аляски Фото: самолет Су-35 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Американские военные показали видео перехват российских военных самолетов в районе Аляски. Инцидент произошел 23 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование воздушно-космической обороны Северной Америки.

Как рассказали военные, видео было снято 23 сентября 2024 года. Тогда самолеты NORAD осуществили безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и подвергало опасности всех - не то, что можно увидеть в профессиональных военно-воздушных силах", сказано в сообщении ВВС США.

Стоит напомнить, что Китай ранее заявил о планах проведения совместных военных учений с Россией под названием North-Joint 2024. Они пройдут в воздушном и морском пространстве в районах Японского и Охотского морей в течение сентября.

Как заявлял генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, постоянное разжигание Пекином войны против Украины путем поддержки связей с РФ может негативно отразиться на интересах и репутации Китая.

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Аляска
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