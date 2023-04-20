Байден может ввести значительные ограничения на инвестиции в Китай на саммите G7, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Администрация США, которая обсуждает этот шаг почти два года, планирует принять меры во время саммита G7, который должен начаться 19 мая в Японии. Однако некоторые люди предупреждают, что время может сдвинуться.

"США информируют своих партнеров по G7 об ограничении инвестиций в высокотехнологичные отрасли и надеются получить одобрение на этой встрече, даже несмотря на то, что другие страны не собираются одновременно объявлять о подобных ограничениях", - говорится в материале.

Bloomberg пишет, что этот шаг знаменует собой новый этап многолетней экономической кампании против Китая, в ходе которой США уже вводили тарифы на китайский импорт при бывшем президенте Дональде Трампе, а совсем недавно стремились ограничить экспорт ключевых американских технологий. Теперь потоки капитала между двумя крупнейшими экономиками мира находятся под угрозой.

США заявляют, что вводят ограничения национальной безопасности, а не для того, чтобы сдержать развитие Китая, как утверждает Пекин.

Напряженность обострилась после вторжения России в Украину, после которой США и Китай фактически оказались на противоположных сторонах. Теперь в мире растет беспокойство по поводу новой холодной войны, которая может расколоть мировую экономику на соревнующиеся между собой блоки.