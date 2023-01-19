В Германии заявили о полной независимости от российских энергоносителей
Германия полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру и больше не зависит от российских энергоносителей.
Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По его словам, Германия нашла новые источники импорта энергоносителей – например, газ импортируется из Норвегии и США.
"Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков", – сказал он.
Если раньше Германия импортировала из России около 50% газа и более 30% всей нефти, то сейчас эти показатели нулевые.
Напомним, Германия подписала первый долгосрочный контракт на закупку газа из Катара.
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