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Нидерланды закрыли посольство в Судане

Фото: министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Нидерландов приняло решение закрыть свое посольство в столице Судана Хартуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра в Twitter.

"Посольство Нидерландов в Хартуме закрыто. Операции (по эвакуации, - ред.) будут продолжаться из региона и Нидерландов, насколько это возможно", - написал он.

Министр добавил, что в настоящее время проводится совместная операция нескольких стран по эвакуации соотечественников из Судана.

"Нидерланды также принимают в ней участие с командой в составе нидерландских МИД и Минобороны в Иордании. Они сделают все возможное, чтобы забрать голландских граждан как можно быстрее и безопаснее", - сообщил он.

Напомним, сегодня в Судане началась эвакуация иностранных граждан из порта Красного моря.

Кроме того, армия Судана заявила, что согласилась помочь в эвакуации иностранных граждан из-за военных действий в стране.

Добавим, что вооруженные силы Судана заявили, что им удалось подавить попытку переворота в стране, однако военные действия будут продолжаться.

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Судан