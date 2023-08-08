Нидерланды запретили своим военным участвовать в спортивных соревнованиях с россиянами

Нидерландские спортсмены не будут участвовать в спортивных соревнованиях, где присутствуют россияне или белорусы.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NL Times .

"Учитывая незаконную войну России против Украины и участие в ней Белоруссии, Министерство обороны считает нежелательным, чтобы нидерландские солдаты сталкивались с солдатами из России и Беларуси на спортивных мероприятиях", - отметила глава Минобороны.

По ее словам, при принятии такого решения ведомство учитывало, что спорт является важным средством пропаганды для российского режима.

Также Оллонгрен добавила, что военным Нидерландов советуют "не искать контактов" с российскими или белорусскими солдатами на международных мероприятиях.

Что предшествовало

Напомним, ранее нидерландские военные выступили на соревнованиях по дзюдо, где присутствовали россияне. При этом один из голландских солдат на церемонии открытия стоял рядом с российским. Представитель страны-агрессора держал в руках флаг РФ. Эта ситуация вызвала волну критики в стране.

Стоит заметить, что российские спортсмены, несмотря на полномасштабную войну против Украины, все еще могут выступать на международных спортивных соревнованиях, но в "нейтральном статусе".

Сейчас же Международный олимпийский комитет рассматривает возможности допуска спортсменов из страны-агрессора на Олимпиаду в Париже. Против такой идеи уже выступила часть союзников Украины.