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Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

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Вівторок 08 серпня 2023 20:52
Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами Фото: Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Нідерландські спортсмени не братимуть участі у спортивних змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NL Times.

"З огляду на незаконну війну Росії проти України та участь у ній Білорусії, Міністерство оборони вважає небажаним, щоб нідерландські солдати стикалися із солдатами з Росії та Білорусі на спортивних заходах", - зазначила глава Міноборони.

За її словами, під час ухвалення такого рішення відомство враховувало, що спорт є важливим засобом пропаганди для російського режиму.

Також Оллонгрен додала, що військовим Нідерландів радять "не шукати контактів" з російськими чи білоруськими солдатами на міжнародних заходах.

Що передувало

Нагадаємо, раніше нідерландські військові виступили на змаганнях з дзюдо, де були присутні росіяни. При цьому один з голландських солдатів на церемонії відкриття стояв поруч з російським. Представник країни-агресора тримав у руках прапор РФ. Ця ситуація викликала хвилю критики у країні.

Варто зауважити, що російські спортсмени, незважаючи на повномасштабну війну проти України, все ще можуть виступати на міжнародних спортивних змаганнях, але у "нейтральному статусі".

Наразі Міжнародний олімпійський комітет розглядає можливості допуску спортсменів із країни-агресора на Олімпіаду в Парижі. Проти такої ідеї вже виступила частина союзників України.

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