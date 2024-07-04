Нидерланды не исключают участия в коалиции по обучению военных в Украине

Правительство Нидерландов не исключает участия в коалиции по обучению военных на территории Украины, которую предложил создать президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на De Volkskrant .

Как сообщает издание, правительство страны "в общем не исключает", что Нидерланды примут участие во французской инициативе по организации военной подготовки в Украине.

В то же время, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что еще слишком рано занимать окончательную позицию в этом вопросе.

По его словам, "всегда нужно взвешивать добавленную стоимость и риски".

"И в этом должна поучаствовать широкая коалиция стран при поддержке важнейших союзников НАТО", - отметил нидерландский министр.