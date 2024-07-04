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Нідерланди не виключають участі в коаліції з навчання військових в Україні

Нідерланди, Четвер 04 липня 2024 18:11
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Нідерланди не виключають участі в коаліції з навчання військових в Україні Фото: Нідерланди не виключають участі в коаліції з навчання військових в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Нідерландів не виключає участі у коаліції з навчання військових на території України, яку запропонував створити президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Volkskrant.

Як повідомляє видання, уряд країни "загалом не виключає", що Нідерланди візьмуть участь у французькій ініціативі щодо організації військової підготовки в Україні.

Водночас міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що ще занадто рано займати остаточну позицію у цьому питанні.

За його словами, "завжди потрібно зважувати додану вартість та ризики".

"І в цьому має взяти участь широка коаліція країн за підтримки найважливіших союзників НАТО", - зазначив нідерландський міністр.

Що передувало

Нагадаємо, у червні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж хотів би створити коаліцію разом з партнерами, щоб навчати українських військових на території України.

Пізніше повідомлялося, що Франція запропонувала партнерам приєднатись до коаліції з навчання військових на території України. Звернення направили країнам Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великій Британії, Нідерландам та США.

Багато країн виступають проти такої ідеї, зокрема, побоюючись, що існує ризик втягнути Захід у війну.

Проте у дипломатичних колах ЄС також говорять про те, що є вагомі підстави навчати бійців ЗСУ на території України. Військові були б пристосованіші і їм не потрібно було б їхати за кордон для навчання.

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