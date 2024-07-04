Нідерланди не виключають участі в коаліції з навчання військових в Україні

Уряд Нідерландів не виключає участі у коаліції з навчання військових на території України, яку запропонував створити президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на De Volkskrant .

Як повідомляє видання, уряд країни "загалом не виключає", що Нідерланди візьмуть участь у французькій ініціативі щодо організації військової підготовки в Україні.

Водночас міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що ще занадто рано займати остаточну позицію у цьому питанні.

За його словами, "завжди потрібно зважувати додану вартість та ризики".

"І в цьому має взяти участь широка коаліція країн за підтримки найважливіших союзників НАТО", - зазначив нідерландський міністр.