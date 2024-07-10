Нидерланды выделяют 300 млн евро на боеприпасы для F-16, которые передадут Украине

Нидерланды направят 300 млн евро на боеприпасы для истребителей F-16, которые вскоре начнет получать Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Нидерландов.
Как отметили в ведомстве, 300 млн евро дополнят 150 млн евро, которые Нидерланды еще раньше выделили на боеприпасы для "украинских" F-16. Речь идет о вооружении для истребителей, которое закупают напрямую у промышленности.
"Боеприпасы для F-16, которые мы закупаем, могут помочь отразить российские атаки. Агрессия Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться полным ходом", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.
По его словам, при помощи такого шага Нидерланды хотят дать Москве сигнал, что страны НАТО продолжают поддерживать Украину.
Напомним, сегодня, 10 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставки истребителей F-16 в Украину от Дании и Нидерландов уже начались. Он уточнил, что украинские Воздушные силы будут использовать такую авиацию уже этим летом.
Также начало поставок в совместном заявлении подтвердили президент США Джо Байден, премьер Нидерландов Дик Схоф и премьер Дании Метте Фредериксен.
При этом сегодня, 10 июля, Норвегия анонсировала предоставление Украине шести истребителей F-16. Поставки должны начаться в этом году.
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