Нидерланды выделяют 300 млн евро на боеприпасы для F-16, которые передадут Украине

Как отметили в ведомстве, 300 млн евро дополнят 150 млн евро, которые Нидерланды еще раньше выделили на боеприпасы для "украинских" F-16. Речь идет о вооружении для истребителей, которое закупают напрямую у промышленности.

"Боеприпасы для F-16, которые мы закупаем, могут помочь отразить российские атаки. Агрессия Путина (российского диктатора Владимира Путина, - ред.) не знает границ, поэтому наша поддержка должна продолжаться полным ходом", - заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, при помощи такого шага Нидерланды хотят дать Москве сигнал, что страны НАТО продолжают поддерживать Украину.