Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16, які передадуть Україні

Як зазначили у відомстві, 300 млн євро доповнять 150 млн євро, які Нідерланди ще раніше виділили на боєприпаси для "українських" F-16. Йдеться про озброєння для винищувачів, яке закуповують безпосередньо у промисловості.

"Боєприпаси для F-16, які ми закуповуємо, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, - ред.) не знає кордонів, тому наша підтримка повинна продовжуватися повним ходом", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, за допомогою такого кроку Нідерланди хочуть дати Москві сигнал, що країни НАТО продовжують підтримувати Україну.