ua en ru
Чт, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский накануне "Рамштайн": уже есть некоторые договоренности с партнерами по ПВО

Четверг 10 апреля 2025 21:15
UA EN RU
Зеленский накануне "Рамштайн": уже есть некоторые договоренности с партнерами по ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Основным вопросом, который будет рассматриваться на заседании в формате "Рамштайн" 11 апреля, будет усиление украинской противовоздушной обороны. Уже есть некоторые договоренности с партнерами относительно дополнительных систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас министр обороны Украины Рустем Умеров уже в Брюсселе, где будет работать "Рамштайн", новое заседание. Конечно, наш приоритет - это ПВО, и есть некоторые договоренности с партнерами уже, чтобы наша защита неба стала сильнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина будет работать и в дальнейшем "с каждой страной, с каждым лидером, которые действительно могут влиять, чтобы российское государство чувствовало большую цену за войну - цену, которая неизменно растет для них".

"Рамштайн"

Напомним, завтра, 11 апреля, в Брюсселе состоится 27-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал повестку дня встречи.

По словам главы государства, в рамках "Рамштайна" будут обсуждаться острые вопросы, среди которых будут зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, ПВО, дополнительные оборонные пакеты, готовность стран открывать заводы или линии производства вооружения на территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Помощь Украине Военная помощь Встреча Рамштайн
NEWS
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны