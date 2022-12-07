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Нидерланды и Канада присоединились к иску Украины в Гаагу против России

Фото: Канада и Нидерланды присоединились к заявлению Украины против России в Гааге (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Канада и Нидерланды присоединились к иску Украины в Международный суд ООН касательно геноцида со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство глобальных дел Канады .

Сегодня, 7 декабря, правительства Канады и Нидерландов выступили с заявлением о вмешательстве в дело, поданное Украиной против России в Международный суд ООН.

"В этом производстве Украина стремится установить, что у России нет законных оснований принимать меры против нее, а также с целью предотвращения и наказания какого-либо геноцида", - добавили в министерстве.

Канада и Нидерланды пользуются правом вступить в это дело, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предотвращении преступления геноцида, а также наказание за него в суде.

Правительство Канады добавляет, что в интересах международного сообщества, чтобы Конвенция о геноциде не использовалась ненадлежащим образом и чтобы ею злоупотребляли.

Канады и Нидерландов напомнили, что

Напомним, 17 ноября суд Гааги вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете.

Добавим, что секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на данное решение сказал, что это станет первым этапом большого судебного процесса над путинским режимом.

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