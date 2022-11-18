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Данилов о приговоре суда в Гааге: первый этап процесса над режимом Путина

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Киев, Пятница 18 ноября 2022 13:04
Данилов о приговоре суда в Гааге: первый этап процесса над режимом Путина Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

СНБО приветствует решение суда в Гааге по делу крушения авиалайнера MH17. Это первый этап крупного судебного процесса над путинским режимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

"Приветствуем решение суда Гааги по делу крушения авиалайнера MH17. Считаем это первым этапом большого процесса над преступным путинским режимом. Единственное - украинцы не настроены ждать приговора 8 лет. Преступления рашизма должны быть осуждены одновременно с преступлениями фашизма и коммунизма", - написал Дашкевич.

Напомним, вчера:,17 ноября Гаагский суд приговорил Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко к пожизненному заключению по делу о крушении малазийского самолета рейса MH17 в 2014 году на Донбассе (тогда погибли 298 человек).

Добавим, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на решение гаагского суда и подчеркнул, что наказание виновных высшего уровня обезопасит мир от войн.

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СНБО Гаага МН17 Алексей Данилов
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