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Нідерланди та Канада долучилися до позову України в Гаагу проти Росії

Фото: Канада та Нідерланди приєднались до заяви України проти Росії в Гаазі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Канада та Нідерланди долучилися до позову України до Міжнародного суду ООН щодо геноциду з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство глобальних справ Канади.

Сьогодні, 7 грудня, уряди Канади та Нідерландів виступили з заявою про втручання у справу, яку подала Україна проти Росії до Міжнародного суду ООН.

"У цьому провадженні Україна прагне встановити, що Росія не має законних підстав вживати заходів проти неї, а також з метою запобігання та покарання будь-якого геноциду", - додали в міністерстві.

Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про запобігання злочину геноциду, а також покарання за нього в суді.

Уряд Канади додає, що в інтересах міжнародної спільноти, щоб Конвенція про геноцид не використовувалася неналежним чином та, щоб нею зловживали.

Канади та Нідерландів нагадали, що

Нагадаємо, 17 листопада, суд Гааги виніс вирок у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов у відповідь на дане рішення сказав, що це стане першим етапом великого судового процесу над путінським режимом.

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