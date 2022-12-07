Нідерланди та Канада долучилися до позову України в Гаагу проти Росії

Сьогодні, 7 грудня, уряди Канади та Нідерландів виступили з заявою про втручання у справу, яку подала Україна проти Росії до Міжнародного суду ООН.

"У цьому провадженні Україна прагне встановити, що Росія не має законних підстав вживати заходів проти неї, а також з метою запобігання та покарання будь-якого геноциду", - додали в міністерстві.

Канада та Нідерланди користуються правом вступити в цю справу, щоб подати своє тлумачення відповідних положень Конвенції про запобігання злочину геноциду, а також покарання за нього в суді.

Уряд Канади додає, що в інтересах міжнародної спільноти, щоб Конвенція про геноцид не використовувалася неналежним чином та, щоб нею зловживали.

Канади та Нідерландів нагадали, що