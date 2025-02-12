Нидерланды передают Украине БМП YPR для транспортировки раненых

"Нидерланды дарят Украине 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых. Более 50 стран собираются здесь, чтобы координировать военную поддержку Украины. UDCG ("Рамштайн", Контактная группа по обороне Украины, - ред) состоялся в Брюсселе и впервые его возглавила Великобритания", - говорится в сообщении.

Нидерланды выделили более 10 млрд евро военной помощи Украине. Из них реализовано примерно 6 млрд евро.

"Особенно сейчас, когда украинцам трудно на фронте, мы должны продолжать нашу поддержку. Мир против России возможен только с помощью военной силы", - констатировал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Министр также сообщил, что сейчас Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72. Их Украине Нидерланды передали совместно с Чехией и США.

Также недавно Украина приобрела новую партию голландских F-16. По оперативным причинам Минобороны не предоставляет информацию о точном количестве самолетов, которые уже переданы.

Что известно о YPR

О том, что Украина на фронте использует голландские боевые машины пехоты YPR-765 на базе американского БТР М113А1 стало известно еще в мае 2022 года. Нидерланды в свое время получили почти 900 таких машин.

Из открытых источников известно, что YPR-765 нидерландский гусеничный бронетранспортер, который выполняет функции легкой боевой машины пехоты. Базируется на конструкции AIFV, разработанной компанией FMC Corporation.

Он заменил AMX-VCI и YP-408 в Королевской армии Нидерландов и поступил на вооружение в 1977 году. Позже нидерландские YPR-765 были заменены на CV90, Fennek и Boxer.