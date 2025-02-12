Германия объявила о передаче Украине около 100 ракет для IRIS-T

Германия в ближайшее время передаст Украине около 100 управляемых ракет для зенитно-ракетного комплекса IRIS-T.

Как передает РБК-Украина , об этом немецкая делегация в НАТО сообщила в соцсети Х после заседания в формате "Рамштайн".

"Германия будет продолжать играть важную роль в этой поддержке и объявила о поставках около 100 управляемых ракет IRIS-T в ближайшее время в Украину", - говорится в сообщении.

Немецкая делегация отметила, что дальнейшая поддержка Украины в виде материальной помощи и военной подготовки была подтверждена на сегодняшнем "Рамштайн" с участием более 50 стран.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось 26 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это стало первым заседанием после инаугурации американского президента Дональда Трампа.

США на встрече представил новый глава Пентагона Пит Гегсет. Однако встречу в формате "Рамштайн" впервые возглавляли не США, а Великобритания.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подвел итоги сегодняшнего "Рамштайн". По его словам, Украина получила очень мощные пакеты помощи от партнеров.

В частности, Великобритания объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Он будет включать танки, артиллерию и ракеты различных видов.

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