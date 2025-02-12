Нідерланди передають Україні БМП YPR для транспортування поранених

"Нідерланди дарують Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених. Понад 50 країн збираються тут, щоб координувати військову підтримку України. UDCG ("Рамштайн", Контактна група з оборони України, - ред) відбувся в Брюсселі і вперше його очолила Велика Британія", - йдеться у повідомленні.

Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги Україні. З них реалізовано приблизно 6 млрд євро.

"Особливо зараз, коли українцям важко на фронті, ми маємо продовжувати нашу підтримку. Мир проти Росії можливий лише за допомогою військової сили", - констатував міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Міністр також повідомив, що наразі Нідерланди передали Україні останні обіцяні бойові танки Т-72. Їх Україні Нідерланди передали спільно з Чехією та США.

Також нещодавно Україна придбала нову партію голландських F-16. З оперативних причин Міноборони не надає інформацію про точну кількість літаків, які вже передані.

Що відомо про YPR

Про те, що Україна на фронті використовує голландські бойові машини піхоти YPR-765 на базі американського БТР М113А1 стало відомо ще у травні 2022 року. Нідерланди свого часу отримали майже 900 таких машин.

З відкритих джерел відомо, що YPR-765 нідерландський гусеничний бронетранспортер, який виконує функції легкої бойової машини піхоти. Базується на конструкції AIFV, розробленій компанією FMC Corporation.

Він замінив AMX-VCI та YP-408 в Королівській армії Нідерландів і надійшов на озброєння у 1977 році. Пізніше нідерландські YPR-765 були замінені на CV90, Fennek та Boxer.