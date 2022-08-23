Нідерланди виділили Україні пакет фінансової допомоги для відновлення регіонів

Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро як допомогу для початку відновлення регіонів, постраждалих від російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерланди.

Пакет допомоги буде містить фінансування зусиль голландських компаній з відновлення зруйнованої російськими військами інфраструктури України - мостів, дамб і лікарень. Кошти також підуть на підтримку українського малого та середнього бізнесу.

Нідерланди також нададуть 1 млн євро на реконструкцію окремих міст, таких як Херсон, Миколаїв та Одеса.

Крім того, уряд Нідерландів планує виділити 10 млн євро на розмінування і знищення вибухонебезпечних предметів на територіях, де велися бойові дії.

Нідерланди також нададуть 2,5 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для підтримки макроекономічних реформ, державного управління та забезпечення верховенства закону в Україні, а також 2 млн євро - Фонду ООН для підтримки жертв сексуального та гендерного насильства в Україні.

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і міністр зовнішньої торгівлі Льє Шрайнемахер перебувають зі спільним візитом у Києві.

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