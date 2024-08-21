Нидерланды закупят для Украины 51 мобильный радар для обнаружения дронов

Нидерланды закупят для Украины 51 мобильный радар для обнаружения беспилотников. Их передадут до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса в соцсети Х и пресс-службу Минобороны страны.

"Россия бессовестно атакует беспилотниками. Надежная противовоздушная оборона имеет жизненно важное значение. Поэтому мы закупаем для Украины 51 мобильный радар. Поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems. В этом году они будут в Украине", - написал Брекельманс.

Как отметили в Минобороны Нидерландов, системы способны обнаруживать небольшие беспилотники и отличать их от птиц. Уникальной особенностью радаров есть то, что они выполняют свою работу на мобильной платформе.

Радары следят за окружающей средой на предмет присутствия беспилотников, даже на большой скорости.

Поскольку система обнаружения мобильна, противнику труднее найти радар и, следовательно, его труднее нейтрализовать. Это дает возможность беспрерывно обнаруживать беспилотники противника, а затем выводить их из строя.