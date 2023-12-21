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Нидерланды объявили о выделении первого транша из более чем 2 млрд евро для Украины

Фото: Нидерланды выделили новый транш финпомощи для Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Правительство Нидерландов выделяет в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи на более 2 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нидерландского правительства.

Этот первый транш на 102 млн евро выделяется на первые 4 месяца следующего года, чтобы "помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне", говорится в релизе.

"Продолжающаяся война продолжает наносить ущерб украинскому обществу и экономике. Поэтому потребности остаются такими же большими, как и раньше", - указывается в заявлении.

На что направлен новый пакет поддержки от Нидерландов

  • 15 млн евро на гуманитарную помощь через Украинский гуманитарный фонд УКГВ ООН;
  • 15 млн евро на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, в том числе;
  • 62 млн евро в поддержку правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении реформ через Специальную программу восстановления Украины и Молдовы (SPUR), которая является частью Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка;
  • 10 млн евро поставок для украинской электросети.

Помощь для Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонительную, но и финансовую помощь.

В конце ноября глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот заявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Также Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей. В общей сложности наше государство получит не менее 61 самолета. 7 ноября Амстердам отправил первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

Добавим, что перед этим в декабре правительство Нидерландов решило профинансировать проект на 8 млн евро по поддержанию стабилизации деоккупированных территорий Украины и привлечению к ответственности за военные преступления.

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