Нидерланды объявили о выделении первого транша из более чем 2 млрд евро для Украины

Правительство Нидерландов выделяет в рамках первого пакета поддержки Украины в 2024 году 102 миллиона евро на гуманитарную помощь и неотложные нужды. Сумма является частью зарезервированной властями страны помощи на более 2 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нидерландского правительства.
Этот первый транш на 102 млн евро выделяется на первые 4 месяца следующего года, чтобы "помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне", говорится в релизе.
"Продолжающаяся война продолжает наносить ущерб украинскому обществу и экономике. Поэтому потребности остаются такими же большими, как и раньше", - указывается в заявлении.
Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонительную, но и финансовую помощь.
В конце ноября глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот заявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.
Также ранее сообщалось, что Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.
Также Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей. В общей сложности наше государство получит не менее 61 самолета. 7 ноября Амстердам отправил первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.
Добавим, что перед этим в декабре правительство Нидерландов решило профинансировать проект на 8 млн евро по поддержанию стабилизации деоккупированных территорий Украины и привлечению к ответственности за военные преступления.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.