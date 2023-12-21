Нидерланды объявили о выделении первого транша из более чем 2 млрд евро для Украины

Этот первый транш на 102 млн евро выделяется на первые 4 месяца следующего года, чтобы "помочь Украине пережить зиму и подготовиться к весне", говорится в релизе.

"Продолжающаяся война продолжает наносить ущерб украинскому обществу и экономике. Поэтому потребности остаются такими же большими, как и раньше", - указывается в заявлении.

На что направлен новый пакет поддержки от Нидерландов

15 млн евро на гуманитарную помощь через Украинский гуманитарный фонд УКГВ ООН;

15 млн евро на разминирование сельскохозяйственных земель и освобожденных территорий, в том числе;

62 млн евро в поддержку правительства Украины в предоставлении базовых услуг, восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении реформ через Специальную программу восстановления Украины и Молдовы (SPUR), которая является частью Международной ассоциации развития (IDA) Всемирного банка;

10 млн евро поставок для украинской электросети.

Помощь для Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонительную, но и финансовую помощь.

В конце ноября глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот заявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в 2024 году.

Также ранее сообщалось, что Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Также Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей. В общей сложности наше государство получит не менее 61 самолета. 7 ноября Амстердам отправил первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

Добавим, что перед этим в декабре правительство Нидерландов решило профинансировать проект на 8 млн евро по поддержанию стабилизации деоккупированных территорий Украины и привлечению к ответственности за военные преступления.