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Боеприпасы, дроны и не только. Нидерланды передадут Украине пакет военной помощи

Среда 11 октября 2023 20:17
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Боеприпасы, дроны и не только. Нидерланды передадут Украине пакет военной помощи Фото: Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нидерланды сегодня, 11 октября, объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Нидерландов.

"Нидерланды снова поставили в Украину товары военного назначения. В комплект входят дроны, оборудование для разминирования и боеприпасы. Они крайне необходимы и поддерживают операции украинских Вооруженных сил по освобождению территорий от российских оккупантов", - говорится в заявлении.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сказала, что с учетом последней поставки общая стоимость поставленного оборудования составила 2,1 миллиарда евро.

Из них почти 1 миллиард евро (993 миллиона евро) приходится на прямые поставки. Это касается балансовой стоимости оборудования.

Кроме того, в настоящее время передано в дар коммерчески приобретенное военное оборудование на сумму 468 миллионов евро. Остальные расходы поступают из различных военных фондов, в которые вносят свой вклад Нидерланды.

Пожертвование в Международный фонд для Украины

Отмечается, что Нидерланды передали в фонд более 100 миллионов евро. В комплект помощи входят гусеницы и двигатели для бронетехники, аварийные мосты и оборудование для танков. Кроме того, речь идет об оборудовании для разминирования.

"За последние недели украинские силы достигли прогресса в борьбе с хорошо защищенными российскими постами. Это показывает, что у украинцев есть возможность отразить российское вторжение, если мы сможем предоставить для этого средства", - говорится в заявлении.

Обучение пилотов на F-16

Также сегодня было объявлено, что США при поддержке Дании и Нидерландов берут на себя ведущую роль в предоставлении долгосрочной поддержки ВВС Украины.

В основе этого лежит инициатива Нидерландов и Дании по организации обучения и, в конечном итоге, доставки F-16 в Украину. Нидерланды работают над созданием тренировочного центра F-16 в Румынии.

Впоследствии там будут проходить подготовку пилоты из стран-союзников НАТО и Украины.

Помощь от Нидерландов

Нидерланды являются одним из союзников Украины в войне против России. Амстердам оказывает нашей стране как военную, так и экономическую помощь.

В частности, Нидерланды возглавили авиационную коалицию, в рамках которой украинских пилотов обучают управлению F-16. Также Нидерланды уже пообещали передать нам 42 таких истребителя.

Недавно Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро. Деньги, в частности, будут направлены на реформы и подготовку нашей страны к зиме.

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