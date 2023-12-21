Нідерланди оголосили про виділення першого траншу із понад 2 млрд євро для України

Цей перший транш на 102 млн євро виділяється на перші 4 місяці наступного року, щоб "допомогти Україні пережити зиму та підготуватися до весни", йдеться у релізі.

"Триваюча війна продовжує завдавати шкоди українському суспільству та економіці. Тому потреби залишаються такими ж великими, як і раніше", - зазначається в заяві.

На що спрямовано новий пакет підтримки від Нідерландів

15 млн євро на гуманітарну допомогу через Український гуманітарний фонд УКГВ ООН;

15 млн євро на розмінування сільськогосподарських земель та звільнених територій, у тому числі;

62 млн євро на підтримку уряду України у наданні базових послуг, відновленні критичної інфраструктури та забезпеченні реформ через Спеціальну програму відновлення України та Молдови (SPUR), яка є частиною Міжнародної асоціації розвитку (IDA) Світового банку;

10 млн євро постачання для української електромережі.

Допомога для України від Нідерландів

Нідерланди після початку широкомасштабного вторгнення РФ надають Україні не лише оборонну, а й фінансову допомогу.

Наприкінці листопада глава МЗС Нідерландів Ганке Брейнс Слот оголосила про плани надання додаткової допомоги у розмірі 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.

Також раніше повідомлялося, що Амстердам оголосив про передачу нового пакету військової допомоги, до якого увійшли кошти для розмінування, боєприпаси та дрони.

Також Нідерланди разом із Данією очолили авіаційну коаліцію для передачі Україні сучасних винищувачів. Загалом наша держава отримає щонайменше 61 літак. 7 листопада Амстердам відправив перші п'ять винищувачів F-16 до Румунії для навчання українських пілотів.

Додамо, що перед цим у грудні уряд Нідерландів вирішив профінансувати проект на 8 млн євро щодо підтримки стабілізації деокупованих територій України та притягнення до відповідальності за воєнні злочини.