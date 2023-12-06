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Нидерланды профинансируют проект по стабилизации деоккупированных территорий Украины

Среда 06 декабря 2023 01:00
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Нидерланды профинансируют проект по стабилизации деоккупированных территорий Украины Фото: Нидерланды выделили дополнительные средства для помощи Украине (facebook EUAM Ukraine)
Автор: Максим Шушко

Правительство Нидерландов профинансирует проект на 8 млн евро по поддержанию стабилизации деоккупированных территорий Украины и привлечению к ответственности за военные преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на консультативную миссию Европейского Союза в Украине в Facebook.

Проект направлен на "поддержку украинских агентств сектора гражданской безопасности для стабилизации и восстановления власти, безопасности и социальной защищенности на деоккупированных территориях Украины". Его будет реализовывать Консультативная миссия ЕС в Украине (EUAM Ukraine).

Проект предусматривает обеспечение украинских правоохранителей, работающих на деоккупированных территориях мобильными станциями и ИТ-оборудованием. Ведь им придется выполнять много задач в дополнение к их обычным функциям в мирное время – например, проводить разъяснительную работу с гражданским населением по минной безопасности, собирать данные в местах возможных военных преступлений как можно скорее, пока доступны доказательства и свидетели.

"Помимо этого, им нужно криминалистическое оборудование для работы на возможных местах военных преступлений, а также коммуникационное оборудование для совместной работы во все еще очень опасных условиях", - говорится в сообщении.

Поддержка Украины от Нидерландов

Нидерланды после начала широкомасштабного вторжения РФ оказывают Украине не только оборонительную, но и экономическую помощь.

Недавно Амстердам объявил о передаче нового пакета военной помощи, в который вошли средства для разминирования, боеприпасы и дроны.

Ранее глава МИД Нидерландов Ганке Брейнс Слот заявила о планах предоставления дополнительной помощи в размере 2,5 млрд евро для поддержки Украины в следующем году.

Также Нидерланды вместе с Данией возглавили авиационную коалицию для передачи Украине современных истребителей. В общей сложности наше государство получит не менее 61 самолета. 7 ноября Амстердам отправил первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов.

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