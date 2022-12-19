Нидерланды будут предоставлять Украине военную помощь сколько нужно, - министр обороны
Гарантии безопасности Российской Федерации можно обсуждать только после вывода всех российских войск из Украины.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг.
"Гарантии безопасности РФ должны обсуждаться только после того, как будут выведены все российские войска из Украины", - отметила Оллонгрен.
По ее словам, до того, как президент РФ Владимир Путин заявит о таком решении, говорить о каких-либо гарантиях для Москвы не имеет смысла. Она также подчеркнула, что Амстердам будет предоставлять Киеву гуманитарную, военную и политическую поддержку столько, сколько это будет необходимым.
Ранее мы писали, что Нидерланды предоставили Украине военной помощи на 987 миллионов евро.
Ранее в декабре сообщалось, что Нидерланды выделят Украине финансы на восстановление энергетики на сумму в 20 миллионов долларов.
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