Нидерланды выделят Украине финансы на восстановление энергетики

Правительство Нидерландов заявило об оказании помощи Украине в приобретении оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры на 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства страны.

В документе уточняется, что в помощь будут включены, в том числе трансформаторы, переключающие блоки и кабели, необходимые для восстановления энергоснабжения.

В общей сложности Нидерланды выделили 180 млн евро, чтобы помочь Украине пережить зиму.

Напомним, 11 ноября стало известно, что кабинет министров Нидерландов выделяет 110 млн долларов для подготовки Украины к зиме.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды передадут 100 миллионов евро в новый Международный фонд для Украины. Деньги будут использовать для поддержки ВСУ.

Также президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте помощь Украине в защите нашей территории, в том числе с неба.

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