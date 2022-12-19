Нідерланди надаватимуть Україні військову допомогу скільки потрібно, - міністр оборони

Гарантії безпеки Російської Федерації можна обговорювати лише після виведення всіх російських військ з України.

Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

"Гарантії безпеки РФ мають обговорюватися лише після того, як будуть виведені всі російські війська з України", - зазначила Оллонгрен.

За її словами, до того, як президент РФ Володимир Путін заявить про таке рішення, говорити про будь-які гарантії для Москви немає сенсу. Вона також наголосила, що Амстердам надаватиме Києву гуманітарну, військову та політичну підтримку стільки, скільки це буде необхідним.