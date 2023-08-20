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Нидерланды предоставят Украине 42 самолета F-16 после тренировки наших пилотов, - Ермак

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Воскресенье 20 августа 2023 19:18
Нидерланды предоставят Украине 42 самолета F-16 после тренировки наших пилотов, - Ермак Фото: Нидерланды предоставят Украине 42 самолета F-16 после тренировки наших пилотов (t me)
Автор: Сергей Новиков

Правительство Нидерландов передаст Украине 42 самолета F-16 после тренировки наших пилотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его словам, F-16 - неотъемлемая составляющая нашей безопасности.

"Завершена важная работа, которая ускорит процесс получения самолетов Украиной. Благодарны премьер-министру Марку Рютте за его поддержку", - написал Ермак.

F-16

Истребители F-16 необходимы Украине не только для защиты от регулярных российских террористических обстрелов, но и для того, чтобы наши воины смогли составить конкуренцию российской авиации.

Недавно Соединенные Штаты одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Украина получит самолеты после завершения обучения пилотов.

Кроме того, Нидерланды объявили, что предоставят Украине 42 американских истребителя.

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Андрей Ермак F-16
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