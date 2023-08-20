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Нідерланди нададуть Україні 42 літаки F-16 після тренування наших пілотів, - Єрмак

Новость на русском →
Неділя 20 серпня 2023 19:18
Нідерланди нададуть Україні 42 літаки F-16 після тренування наших пілотів, - Єрмак Фото: Нідерланди нададуть Україні 42 літаки F-16 після тренування наших пілотів (t me)
Автор: Сергей Новиков

Уряд Нідерландів передасть Україні 42 літаки F-16 після тренування наших пілотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Україна Андрія Єрмака.

За його словами, F-16 - невідʼємна складова нашої безпеки.

"Завершено важливу роботу, яка пришвидшить процес отримання літаків Україною. Вдячні прем’єр-міністру Марку Рютте за його підтримку", - написав Єрмак.

F-16

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Крім того, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів.

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Андрій Єрмак F-16
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