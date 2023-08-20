Нідерланди нададуть Україні 42 літаки F-16 після тренування наших пілотів, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Україна Андрія Єрмака.

За його словами, F-16 - невідʼємна складова нашої безпеки.

"Завершено важливу роботу, яка пришвидшить процес отримання літаків Україною. Вдячні прем’єр-міністру Марку Рютте за його підтримку", - написав Єрмак.

F-16

Винищувачі F-16 необхідні Україні не лише для захисту від регулярних російських терористичних обстрілів, але й для того, щоб наші воїни змогли скласти конкуренцію російській авіації.

Нещодавно Сполучені Штати схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. За словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Крім того, Нідерланди оголосили, що нададуть Україні 42 американських винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.