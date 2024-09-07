Зеленский о снятии ограничений на удары по России: консенсуса пока нет
Между союзниками пока нет консенсуса по снятию ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. Но обсуждения продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью телемарафону.
"Пока нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", - заявил президент.
Зеленский добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мэлони, а также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, - ред.), будем подводить итоги всех этих встреч уже с президентом Байденом", - сказал глава государства.
Что этому предшествовало
Напомним, что союзники на фоне наступления РФ на севере Харьковской области разрешили Украине использовать предоставленное западное оружие для ударов по российской территории. Однако некоторые страны установили ограничения.
В частности, США и Германия разрешают применять оружие только в приграничных районах РФ.
Украина призывает партнеров разрешить наносить удары по России предоставленным дальнобойным ружием. Однако США и Германия не приняли решения.
Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России - узнайте в нашем материале.
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