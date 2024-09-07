Зеленский о снятии ограничений на удары по России: консенсуса пока нет

Между союзниками пока нет консенсуса по снятию ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. Но обсуждения продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью телемарафону.

"Пока нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться", - заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина работает над снятием ограничений на использование дальнобойного оружия. Глава государства отметил, что по этому вопросу встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, канцлером Германии Олафом Шольцом и министром обороны Германии Борисом Писториусом, премьером Италии Джорджей Мэлони, а также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Если ситуация в стране будет позволять мне выехать в сентябре на Генассамблею (ООН, - ред.), будем подводить итоги всех этих встреч уже с президентом Байденом", - сказал глава государства.