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Нідерланди запідозрили Microsoft в незаконному зборі особистих даних

Новини » Надзвичайні події    27.08.2019 - 18:55
Нідерланди запідозрили Microsoft в незаконному зборі особистих даних
Фото: Microsoft (Wikimedia)

Компанія збирає особисті дані користувачів, порушуючи при цьому правила конфіденційності

Американська компанія Microsoft збирає дані користувачів операційних систем Windows Home і Windows Pro, що може порушувати положення про конфіденційність. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нідерландського Управління із захисту даних.

Повідомляється, що раніше регулятор виявив у Microsoft чисельні порушення правил конфіденційності щодо своїх клієнтів. В управлінні зажадали від компанії виправити ці порушення.

Як зазначили в регуляторі, вимоги були виконані, однак при повторній перевірці експерти виявили, що компанія збирає віддалено інші дані про користувачів.

"Microsoft виконала попередні угоди. Але в той же час, схоже, що Microsoft також збирає інші дані про користувачів віддалено. У результаті Microsoft все ще може порушувати правила конфіденційності", - йдеться в заяві регулятора.

Також повідомляється, що Управління захисту даних поділилося цими даними з іншими аналогічними організаціями в ЄС. Зокрема, цю інформацію отримав ірландський комітет із захисту даних (DPC) - там розташована європейська штаб-квартира Microsoft.

"При сприянні нідерландської влади ми будемо далі працювати з Microsoft, щоб отримати змістовні відповіді на поставлені запитання", - наводить Reuters повідомлення ірландського відомства.

Нагадаємо, раніше у Microsoft зізналися, що прослуховували записи голосового спілкування користувачів з голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator.

Раніше повідомлялося, що засновник Microsoft Білл Гейтс за день втратив 2 млрд доларів. Також на більш ніж 100 млрд доларів скоротилися статки інших найбагатших людей світу.

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