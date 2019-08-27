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Нидерланды заподозрили Microsoft в незаконном сборе личных данных

Новости » Происшествия    27.08.2019 - 18:55
Нидерланды заподозрили Microsoft в незаконном сборе личных данных
Фото: Microsoft (Wikimedia)

Компания собирает личные данные пользователей, нарушая при этом правила конфиденциальности

Американская компания Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нидерландского Управления по защите данных .

Сообщается, что ранее регулятор выявил у Microsoft многочисленные нарушения правил конфиденциальности относительно своих клиентов. В управлении потребовали от компании исправить эти нарушения.

Как отметили в регуляторе, требования были выполнены, однако при повторной проверке эксперты выявили, что компания удаленно собирает другие данные о пользователях.

"Microsoft выполнила предыдущие соглашения. Но в то же время, похоже, что Microsoft также собирает другие данные о пользователях удаленно. В результате Microsoft все еще может нарушать правила конфиденциальности", - говорится в заявлении регулятора.

Также сообщается, что Управление по защите данных поделилось этими данными с другими аналогичными организациями в ЕС. В частности, эту информацию получил ирландский комитет по защите данных (DPC) - там находится европейская штаб-квартира Microsoft.

"При содействии голландских властей мы будем дальше работать с Microsoft, чтобы получить содержательные ответы на поставленные вопросы", - приводит Reuters сообщение ирландского ведомства.

Напомним, ранее в Microsoft признались, что прослушивали записи голосового общения пользователей с голосовым ассистентом Cortana и переводчиком Skype Translator.

Ранее сообщалось, что основатель Microsoft Билл Гейтс за день потерял 2 млрд долларов. Также на более чем 100 млрд долларов сократились состояния других богатейших людей мира.

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