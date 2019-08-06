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Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 17:40
Найбагатші люди світу втратили 117 млрд доларів за день
Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

Причиною такої втрати є падіння котирувань на ринках Сполучених Штатів Америки

По підсумках торгів, які відбулися в понеділок, 5 серпня, 500 найбагатших людей світу втратили 2,1% свого сукупного стану, або 117 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенство Bloomberg.

Як повідомляється, причиною такої втрати є падіння котирувань на ринках Сполучених Штатів Америки.

Також агентство повідомляє про 21 людину, чиє індивідуальне статок скоротився на 1 млрд доларів і більше.

Більше всіх втратив засновник Amazon Джефф Безос - мінус 3,4 млрд доларів. У п'ятірці також президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (мінус 3,2 млрд доларів), засновник Facebook Марк Цукерберг (мінус 2,8 млрд доларів), основний власник індійської Reliance Industries Мукеш Амбані (мінус 2,4 млрд доларів), засновник Microsoft Білл Гейтс (мінус 2 млрд доларів).

Незважаючи на це, Безос залишається найбагатшою людиною на планеті зі станом в 110 млрд доларів.

Навіть з урахуванням цих втрат сукупний статок 500 найбагатших людей світу за версією Bloomberg зросла з 1 січня на 11%, до 5,4 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що засновник американської компанії Amazon Джефф Безос за версією журналу Forbes залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети. Його статки зросли за рік на 19 мільярдів доларів і становить 131 млрд доларів.

Крім того, за останнє десятиліття кількість мільярдерів у світі подвоїлася і в 2018 році їх число досягло 2 208 осіб. Капітал найбагатших людей планети зростав на 2,5 мільярда доларів щодня.

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