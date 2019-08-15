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Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів

Новини » Телеком & IT    15.08.2019 - 05:15
Microsoft зізналася у прослуховуванні користувачів
Фото: Microsoft (Wikimedia)

Співробітники компанії вивчали дані по спілкуванню користувачів з голосовим асистентом

Компанія Microsoft збирала запису спілкування користувачів з голосовим асистентом Cortana і перекладачем Skype Translator. Про це повідомив представник Microsoft, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У компанії пояснили, що співробітники компанії і підрядники вивчають ці дані для покращення сервісів.

Microsoft оновила інформацію про конфіденційність і розділи FAQ своїх продуктів, щоб "внести більшу ясність".

Так, інформацію про конфіденційність голосового помічника Microsoft додалася фраза: "Коли ви говорите з Cortana або іншими додатками, що використовують голосові сервіси Microsoft, компанія зберігає копію вашої аудіозаписи».

Зазначимо, за останні місяці кілька великих IT-компаній визнали, що прослуховують деякі повідомлення своїх користувачів - всі вони пояснюють це необхідністю поліпшення голосових асистентів або інших сервісів.

Нагадаємо, раніше компанія Facebook визнала, що розшифровувала голосові повідомлення користувачів сервісів, що належать корпорації. В Facebook заявили, що користувачі, чиї повідомлення піддавалися розшифровці, погоджувалися на це, вибираючи спеціальну опцію у програмі Messenger для Facebook.

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