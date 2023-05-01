В Нидерландах задержали водителя с украинскими правами на имя Джонсона

В Нидерландах полиция задержала водителя в нетрезвом состоянии. У него обнаружили поддельное украинское водительского удостоверние на имя экс-премьера Британии Бориса Джонсона.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS, об этом сказано в сообщении полиции.
"К сожалению для задержанного, мы не попались на эту подделку", - пишут правоохранители.
На поддельном документе, кроме имени, фото, дата и место рождения также совпадают с данными бывшего главы правительства Британии. Такое "удостоверение" действительно до конца 3000 года.
Полиция изъяла подделку. При этом информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве водитель Hyundai Tucson в нетрезвом состоянии ночью пыталась скрыться от патрульных на машине с поврежденным колесом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.