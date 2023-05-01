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В Нидерландах задержали водителя с украинскими правами на имя Джонсона

Фото: в Нидерландах задержали водителя с украинскими правами на имя Джонсона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Нидерландах полиция задержала водителя в нетрезвом состоянии. У него обнаружили поддельное украинское водительского удостоверние на имя экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS, об этом сказано в сообщении полиции.

"К сожалению для задержанного, мы не попались на эту подделку", - пишут правоохранители.

Фото: поддельные права (Instagram.com/politie_groningen_centrum)

На поддельном документе, кроме имени, фото, дата и место рождения также совпадают с данными бывшего главы правительства Британии. Такое "удостоверение" действительно до конца 3000 года.

Полиция изъяла подделку. При этом информация о гражданстве задержанного водителя не приводится.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве водитель Hyundai Tucson в нетрезвом состоянии ночью пыталась скрыться от патрульных на машине с поврежденным колесом.

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Водительские праваБорис Джонсон