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В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной "гонки"

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Киев, Пятница 21 апреля 2023 10:28
В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной "гонки" В Киеве женщина убегала от патрульных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве водитель Hyundai Tucson ночью пыталась скрыться от патрульных на машине с поврежденным колесом. Правоохранители обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.

Как остановили водителя

Ночью во время патрулирования на Берестейском проспекте полицейские заметили автомобиль Hyundai Tucson, который двигался с поврежденным колесом.

Инспекторы пытались остановить автомобиль, но водитель не реагировал на специальные световые и звуковые сигналы и продолжал движение, маневрируя из стороны в сторону по дороге.

В результате после непродолжительного преследования автомобиль остановился.

В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной &quot;гонки&quot;В Киеве женщина на авто убегала от патрульных (скриншот)

У женщины была травма

Как оказалось, за рулем находилась 44-летняя гражданка, у которой полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр с помощью драгера она отказалась.

Также во время общения патрульные заметили у женщины травму головы. По ее словам, она упала за несколько минут до начала поездки.

Правоохранители предоставили женщине необходимую медицинскую помощь, а также составили на нее административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной &quot;гонки&quot;В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной &quot;гонки&quot;В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной &quot;гонки&quot;В Киеве женщина на авто убегала от патрульных (скриншот)

Ранее мы сообщали, что в Днепре водитель протащил патрульного по асфальту и скрылся.

Также мы писали, что в Киеве пьяный горе-гонщик убегал от полиции и вылетел с моста.

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