В Киеве пьяная водитель на поврежденном авто убегала от патрульных: видео ночной "гонки"
В Киеве водитель Hyundai Tucson ночью пыталась скрыться от патрульных на машине с поврежденным колесом. Правоохранители обнаружили у женщины признаки алкогольного опьянения.
Об этом сообщили на странице патрульной полиции в Facebook.
Как остановили водителя
Ночью во время патрулирования на Берестейском проспекте полицейские заметили автомобиль Hyundai Tucson, который двигался с поврежденным колесом.
Инспекторы пытались остановить автомобиль, но водитель не реагировал на специальные световые и звуковые сигналы и продолжал движение, маневрируя из стороны в сторону по дороге.
В результате после непродолжительного преследования автомобиль остановился.
В Киеве женщина на авто убегала от патрульных (скриншот)
У женщины была травма
Как оказалось, за рулем находилась 44-летняя гражданка, у которой полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Пройти осмотр с помощью драгера она отказалась.
Также во время общения патрульные заметили у женщины травму головы. По ее словам, она упала за несколько минут до начала поездки.
Правоохранители предоставили женщине необходимую медицинскую помощь, а также составили на нее административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).
В Киеве женщина на авто убегала от патрульных (скриншот)
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