У Нідерландах затримали водія з українськими правами на ім'я Джонсона

"На жаль для затриманого, ми не повелись на цю підробку", - пишуть правоохоронці.

Фото: підроблені права (Instagram.com/politie_groningen_centrum)

На підробленому документі, крім імені, фото, дата та місце народження також збігаються з даними колишнього глави уряду Британії. Таке "посвідчення" дійсне до кінця 3000 року.

Поліція вилучила підробку. При цьому інформація про громадянство затриманого водія не наводиться.